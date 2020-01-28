Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани. Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на источники в российской разведке.

О гибели высокопоставленных сотрудников ЦРУ в результате катастрофы ранее заявляли представители движения «Талибан» (запрещено в России). Талибы не уточняли имен разведчиков. Американская сторона эту информацию не комментировала.

Изначально сообщалось, что в Газни разбился лайнер Ariana Afghan Airlines, летевший в Нью-Дели, однако представители авиакомпании опровергли эту информацию. Позже анонимный американский чиновник сообщил, что самолет принадлежал Вооруженным силам США — на месте крушения опознали Bombardier E-11A BACN, который используется в качестве воздушного узла связи в условиях горного ландшафта.

Ответственность за произошедшее взял на себя «Талибан». Американская сторона признала потерю самолета, однако представитель командования США полковник Сонни Леггетт опроверг причастность талибов к крушению. По его словам, причина катастрофы расследуется.

Генерал Касем Сулеймани, руководивший в том числе многочисленными операциями подконтрольных Ирану вооруженных формирований, был убит 3 января в аэропорту Багдада в результате авиаудара США.

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