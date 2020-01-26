Мир
 
Последние новости
Осужденная за гашиш израильтянка попросила Путина о помиловании
В Петербурге заметили окровавленное тело в багажнике автомобиля
Внешний вид Боярского без шляпы озадачил россиян
Фигуристка Косторная описала ночь после победы на чемпионате Европы
Россиянин завоевал еще три «Порно-Оскара»
Приступ зараженного коронавирусом сняли на видео
Подозреваемая в убийстве двоих детей многодетная россиянка умерла в больнице
За коллаж на Кадырова задержали 25 человек
Названы сжигающие жир и наращивающие мышцы продукты
Новости партнеров

Стало известно о возможности убить Сулеймани в 2007 году

Перейти в «Мою Ленту»
Цветы у посольства Ирана в Москве после убийства генерала Касема Сулеймани
Цветы у посольства Ирана в Москве после убийства генерала Касема Сулеймани

Командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани могли убить в 2007 году. Об этом в своей статье для американского журнала Foreign Policy написал генерал Сухопутных войск Стэнли Маккристал, который в то время был главой Совместного командования специальных операций США. Внимание на это обратили журналисты YahooNews.

«Решение не действовать часто бывает самым трудным, и это не всегда правильно», — пишет он. В 2007 году Маккристал наблюдал за передвижением ряда транспортных средств из Ирана в северный Ирак. В одну январскую ночь, признается генерал, у него был особенно сложный выбор: атаковать ли колонну, в состав которой входил Сулеймани.

Для ликвидации Сулеймани тогда была веская причина — бомбы иранского производства на дорогах, созданные и заложенные под его командованием, уносили жизни американских солдат, утверждает Маккристал. Он добавил, что не стал следовать своему желанию, чтобы избежать обострения конфликта. «Я решил, что мы должны следить за караваном, не ударить сразу. К тому времени, как конвой достиг Эрбиля, Сулеймани скрылся в темноте», — резюмировал он.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего был убит Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично президент США Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия американской стороны проявлением терроризма. Вашингтон объяснил удар самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Exclusive: The inside story of how the U.S. gave up a chance to kill Soleimani in 2007
Iran’s Deadly Puppet Master
Стало известно о личном наблюдении Трампа за ликвидацией Сулеймани
Трамп посоветовал иранскому лидеру следить за словами
США рассказали о планах удара по ядерным объектам Ирана
Другие материалы рубрики
Мир10:2324 января

«Нас спасла Красная армия. Мы это помним»

Россию обвиняют в искажении правды о холокосте. Но узники концлагерей не забыли своих спасителей
12:44Сегодня

Японца заподозрили в шпионаже в пользу России

11:19Сегодня

Китай обнародовал последние данные о коронавирусе

07:27Сегодня

Названы все симптомы смертельного китайского вируса

Мир17:0921 января
Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01

Китайская зараза

В мире появился новый смертельный коронавирус. Его уже назвали угрозой для россиян
05:50Сегодня

В ООН рассказали о нарушивших договоренности по Ливии странах

05:34Сегодня

Опубликована дискредитирующая Трампа запись делового ужина с обсуждением Украины

04:40Сегодня

Адмирал США посоветовал брать пример с России

Мир00:0117 января
Кабус бен Саид Аль Саид

Арабский чудотворец

Султан Омана сверг отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну
04:03Сегодня

Число жертв землетрясения в Турции превысило 30

03:02Сегодня

В Китае возросло количество жертв коронавируса

01:24Сегодня

Сирийская армия ударила по террористам

Россия
Подозреваемая в убийстве двоих детей многодетная россиянка умерла в больнице
Владислав СурковПомощник Путина Сурков подал в отставку
Его называли главным идеологом Кремля. Он ушел из-за смены курса по Украине
За коллаж на Кадырова задержали 25 человек
«При Петре торговали спиртным совсем как в 1990-е»
 
В жилом доме в Махачкале произошел взрыв
«О чем с ними ни говори, все будет не так»
 
Путину донесут на сравнившего гигантскую свалку с Мамаевым курганом губернатора
Все материалы
Мир
Японца заподозрили в шпионаже в пользу России
«Нас спасла Красная армия. Мы это помним»
Россию обвиняют в искажении правды о холокосте. Но узники концлагерей не забыли своих спасителей
Китай обнародовал последние данные о коронавирусе
Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
В мире появился новый смертельный коронавирус. Его уже назвали угрозой для россиян
Названы все симптомы смертельного китайского вируса
«Это трудно, но весело»
Маленькая филиппинская деревня уходит под воду. Почему ее жители отказываются уезжать?
В ООН рассказали о нарушивших договоренности по Ливии странах
Все материалы
Бывший СССР
На Украине объяснили новогодний звонок Зеленского Путину
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905«Озверевшие драгуны стреляли в людей»
Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
Блогер сравнил стоимость продуктов в Киеве и Донецке
Карательная история
Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
Кравчук назвал схемы возвращения Крыма и Донбасса
«Они расчищали себе путь огнем»
30 лет назад советские войска заняли Баку. Что стояло за операцией, которая унесла десятки жизней?
Раскрыты подробности празднования дня рождения Зеленского
Все материалы
Экономика
В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Названа дата прибытия норвежской нефти в Белоруссию
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Илон Маск раскрыл секрет успеха
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
Названы последствия китайского вируса для экономики
Все материалы
Силовые структуры
В Москве расстреляли автомобиль с людьми
«Мы жили как в могиле»
Россиянин держал в подвале рабынь. Своих невольников он травил ядом и казнил на электрическом стуле
Избиение бородатого мужчины закончилось стрельбой из автомата и попало на видео
«Мы стали миллионерами за две минуты»
История россиянина, который захотел красивой жизни и начал грабить банки
Раскрыта дальнейшая судьба выданного Испании вора в законе Таро
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Российские силовики поймали отправившего в США военное «Варево-1»
Все материалы
Наука и техника
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
Прирожденные убийцы
Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?
Стала известна причина отмены первого в 2020 году российского пуска
Быстрее звука
От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году
Китай приступил к разработке вакцины от коронавируса
Кадр из фильма «Союз спасения»«Мало кто верил, что царь решится их повесить»
Чего на самом деле добивались декабристы и почему они проиграли
Ученые предположили заразность рака
Все материалы
Спорт
Фигуристка Косторная описала ночь после победы на чемпионате Европы
«Сегодня мы выстояли»
Сборная России выиграла все золото чемпионата Европы. Такого не было 14 лет
Российская лыжница завоевала золото на этапе Кубка мира
Охота на волков
Триумф «Ливерпуля» и крах «Манчестер Юнайтед» — главные события тура АПЛ
Норвежский лыжник-чемпион усомнился в возможности победить россиянина
Александра Трусова«У наших сегодня нет конкурентов»
Трусова, Щербакова или Косторная? Кто из российских фигуристов победит на чемпионате Европы
Прижатый к сетке боец UFC нокаутировал соперника коленом
Все материалы
Культура
Рэпера YG задержали по подозрению в грабеже
«Ему понадобилось два тела, чтобы это провернуть»
Как Стивен Хокинг нашел способ обмануть неизлечимую болезнь
Прототип «Волка с Уолл-стрит» потребовал денег с создателей фильма
«Как мать может так злиться на ребенка?»
Родительское выгорание и саспенс в духе Хичкока: что будет, если написать книгу про своих детей
Названа лучшая актриса года в России
«Девочку перевернул, а у нее передних зубов нет»
Русская бытовуха, пьяный угар и травмы фанатов — безумные концерты российской группы
Назван лучший актер года в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Найдена связь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Водонаева пообещала быть умнее после слов о рожающем быдле
Мастера на все руки
 
Виктория Боня улетела в Перу и исчезла
Скрип скреп
Советский журнал был призван доказать, что бога нет. Но почему он заставил людей заговорить о вере?
Познер поделился взглядом на Россию со стороны
Все материалы
Ценности
Кристина Агилера сфотографировалась в плаще на голое тело
Последняя провокация
Он раздевал жену президента и одевал Мадонну: какой след в мире моды оставил хулиган Жан-Поль Готье
Неумелый косметолог изуродовала губы клиентки
Немецкие страсти
БДСМ, пришельцы и полуголые невесты: как прошла неделя моды в Берлине
Модель впервые поделилась снимками без фотошопа и удивилась критике
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Дизайнера свадебного наряда Меган Маркл подняли на смех за нелепую работу
Все материалы
Путешествия
Названы главные жалобы российских туристов в Турции
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
В аэропорту Петербурга застрелили собаку
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Самолет «Белавиа» развернули на пути в Мюнхен и высадили шестерых пассажиров
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
Туристы отдыхали на яхте и выловили из океана полтонны гашиша
Все материалы
Из жизни
Школьник прошел десять километров ради уроков
Джим Спрингер и Джим ЛьюисПараллельные жизни
Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Привычка грызть ногти обернулась для мужчины смертельной инфекцией
«Они считают, что в России очень холодно и хорошие пенсии»
История россиянина, который переехал во Вьетнам и увидел его темную сторону
Отец забыл посадить годовалого сына в машину и переехал его насмерть
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Пятилетняя девочка случайно принесла в школу секс-игрушку матери
Все материалы
Внешность Skoda Octavia RS и Octavia Scout раскрыли до премьеры
Белорусский ответ «Хаммеру»
Видео: гипервнедорожник Ramsmobile за 109 миллионов с гусеницей и кальяном
Пикап Toyota превратили в 900-сильный автомобиль для дрифта
Забытые концепты: Bertone Genesis с мотором Lamborghini
Самый практичный Lamborghini в истории построили в одном экземпляре
На месте будущего завода Tesla в Германии нашли 25 бомб времен Второй мировой
Узнай машину по круглым фонарям
Достаточно ли у вас острый глаз, чтобы отличить Nissan GT-R от Ferrari 458?
В России продают редкую дизельную «Волгу» за 5,5 миллиона рублей
Все материалы
Дом
Наследники Ротшильдов подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Правительство захотело распространить реновацию на всю Россию
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
В Мутном Материке установили памятную табличку
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Во французском городе построят «почти остров»
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы