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Стало известно о личном наблюдении Трампа за ликвидацией Сулеймани

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Президент США Дональд Трамп в режиме реального времени слушал переговоры американских военных, которые проводили операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани — командующего спецподразделением Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает CNN.

Детали военной операции Трамп рассказал в ходе закрытой встречи со спонсорами Республиканской партии. Как оказалось, президенту США регулярно докладывали о действиях Сулеймани.

Трамп дистанционно наблюдал, как иранский генерал в ночь на 3 января прибыл в международный аэропорт Багдада и встречался с замглавы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандисом.

Президент слушал радиопереговоры американских военных, которые среди прочего сообщили, что Сулеймани находится в бронированном автомобиле, и до его ликвидации осталось около минуты. «Тридцать секунд. Десять, девять, восемь... И внезапно — бум!» — рассказал Трамп на встрече.

18 января Дональд Трамп написал в своем Twitter, что иранскому лидеру аятолле Али Хаменеи следует следить за своими словами.

Ранее Хаменеи назвал убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани позором для США, которые поступили как трусы и уже не смогут восстановить свой имидж.

В ночь на 8 января в качестве ответа на гибель Сулеймани Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

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