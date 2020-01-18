Трамп посоветовал иранскому лидеру следить за словами

Иранскому лидеру аятолле Али Хаменеи следует следить за своими словами. Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

«Так называемый верховный лидер Ирана, оказавшийся в последнее время не таким верховным, сказал несколько неприятных слов о Соединенных Штатах и Европе. Их экономика терпит крах, а народ страдает. Он должен быть очень осторожен со своими словами», — заявил он.

Ранее Хаменеи назвал убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани позором для США, которые поступили как трусы и уже не смогут восстановить свой имидж.

В ночь на 8 января в качестве ответа на гибель Сулеймани Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

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