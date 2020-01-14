По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Американская военная база Таджи в Ираке подверглась ракетному обстрелу. Об этом во вторник, 14 января, сообщает Mirror.

На этой базе, расположенной в 30 километрах от Багдада, дислоцированы военнослужащие сил американской коалиции. В сообщениях из региона говорится, что лагерь попал под сильный обстрел реактивной артиллерии, однако о погибших или пострадавших не сообщается.

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

Позднее иранский генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что ракетные удары стали началом серии атак по американским базам во всем регионе. Он подчеркнул, что настоящей местью за убийство Сулеймани будет изгнание США с территории Ближнего Востока.

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