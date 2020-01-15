Президент США назвал убитого Сулеймани «сукиным сыном»

Президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани «сукиным сыном». Об этом сообщает The New York Times.

«У большого процента людей нет ног или рук из-за этого сукиного сына», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Висконсин. Он добавил, что для американских демократов не имеет значения, что генерал Сулеймани «убил сотни тысяч людей», поэтому они планируют начать расследование того, существовала ли неминуемая угроза из-за его предсмертных планов. При этом президент отметил, что у его оппонентов появились бы вопросы и в случае отказа от ликвидации Сулеймани.

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Ранее сообщалось о планах Тегерана подать в международный суд иск к Трампу из-за убийства Сулеймани. Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси заявил, что власти страны должны сделать так, чтобы американский лидер ответил за свои поступки и нарушение международных законов.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего был убит Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия американской стороны проявлением терроризма. Вашингтон объяснил удар самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство.

Фраза про «сукина сына» закрепилась в политической культуре из-за президента США Франклина Рузвельта, который описал президента Никарагуа Анастасио Сомосу словами «он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын». В 2016 году резонанс приобрели слова президента Филиппин Родриго Дутерте, который назвал «сукиным сыном» тогдашнего президента США Барака Обаму.

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