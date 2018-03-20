Лидер Палестины назвал американского посла «сукиным сыном»

Президент Палестины Махмуд Аббас назвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана «сукиным сыном» и обвинил его в поддержке еврейских поселений на территориях Западного берега реки Иордан. Об этом он заявил в ходе выступления перед соратниками по движению ФАТХ, передает РИА Новости.

«Посол Америки в Тель-Авиве, поселенец и сукин сын, говорит, что это их земля, а мы говорим, что поселения строятся на палестинской земле», — подчеркнул Аббас.

Палестинские власти ополчились на США после того, как американский лидер Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля в декабре 2017 года, хотя Палестина претендует на восточную часть города.

Израиль считает территории Иудеи и Самарии на Западном берегу реки Иордан, где располагаются поселения, спорными, тогда как ООН обозначает их как оккупированные. Государство заняло их в ходе Шестидневной войны в 1967 году, тогда же там появились еврейские общины, в которых живут израильские граждане. Палестина называет эти земли своими.

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