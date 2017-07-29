Президент Палестины госпитализирован

Президент Палестины Махмуд Аббас госпитализирован для прохождения планового обследования. Об этом в субботу, 29 июля, сообщает Associated Press.

О госпитализации Аббаса сообщил его официальный представитель Набиль Абу Рденех. По словам пресс-секретаря, 82-летний политик будет выписан из больницы в течение нескольких часов.

В июне Аббас опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что он пережил сердечный приступ. В 2016 году он перенес экстренную катетеризацию сердца. Кроме того, ранее лидер Палестинской автономии перенес рак простаты и тромботический артериальный стеноз.

Аббас также неоднократно заявлял о нежелании покидать свой пост или называть возможного преемника на случай проблем со здоровьем. Он возглавляет Палестинскую автономию с 2005 года, но его правительство не контролирует территорию сектора Газа, которой управляет администрация, подконтрольная группировке ХАМАС.