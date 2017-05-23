Трамп пообещал сделать все возможное для мира между Израилем и Палестиной

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом заявил, что сделает все возможное для возобновления мирного процесса между палестинцами и израильтянами. Об этом сообщает Sky News Arabia.

«Вместе с президентом Аббасом мы смотрим в будущее, чтобы работать и по другим важным направлениям — борьбе с терроризмом и поддержке палестинской экономики», — подчеркнул американский лидер.

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В свою очередь Аббас заявил: «Я надеюсь, что Трамп войдет в историю как человек, способствовавший достижению мира между палестинцами и израильтянами».

Американский лидер прибыл в Палестину в рамках своего первого международного турне в качестве президента. Трамп уже посетил Саудовскую Аравию и Израиль. В ближайшее время он должен принять участие в работе саммитов G7 в Италии и государств-участников НАТО в Брюсселе.