Трамп прибыл в Израиль с первым визитом

Президент США Дональд Трамп прибыл с первым визитом в качестве главы государства в Израиль. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Выступая после встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, американский лидер заявил о необходимости усиления совместной борьбы с терроризмом. «Вместе мы сможем остановить чуму насилия, которая унесла множество жизней здесь, в Израиле и во всем мире», — сказал Трамп.

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Кроме того, президент США потребовал от Ирана немедленного прекращения финансирования и подготовки террористических групп и формирований ополченцев. Трамп также заверил, что Тегерану никогда не будет позволено обладать ядерным оружием, сообщает Reuters.

Как уточняет агентство, речь идет о поддержке иранскими властями сирийского президента Башара Асада, группировки «Хезболла» и ряде других формирований.

Трамп прибыл 22 мая в Израиль с двухдневным визитом из Саудовской Аравии, которая стала первой остановкой в его дебютном мировом турне в качестве президента США. Также он планирует посетить Италию, Бельгию и Ватикан.