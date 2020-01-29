Американский военный самолет разбился в Ираке

В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет. Об этом сообщает агентство Fars.

Крушение произошло в провинции Анбар на западе страны. Предположительно, речь идет о тактическом Alenia C-27 Spartan, который производят в США и Италии. Fars пишет, что его используют для перевозки боеприпасов и транспортировки людей.

Сообщается о четырех погибших американских военных, пишет журналист Бабак Тагвей в своем Twitter. В то же время он отметил, что у ВВС США на балансе больше нет C-27. «Вероятно, имеется в виду UC-27B 427-й эскадрильи специальных операций», — написал Тагвей.

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27 января сообщалось, что в афганской провинции Газни разбился пассажирский самолет. Однако позднее стало известно, что он принадлежал Вооруженным силам США — на месте крушения опознали Bombardier E-11A BACN, который используется в качестве воздушного узла связи в условиях горного ландшафта.

Ответственность за произошедшее взял на себя «Талибан» (запрещен в РФ). Американская сторона признала потерю самолета, однако представитель командования США полковник Сонни Леггетт опроверг причастность талибов к крушению. По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказавший двигатель.

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