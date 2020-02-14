США договорились с террористами и приблизились к выводу войск из Афганистана

США и террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России) договорились о перемирии, что приблизило момент вывода американских войск из Афганистана. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного источника.

Чиновник отметил, что за достигнутым соглашением о семидневном «сокращении масштабов насилия» последуют конкретные всеафганские мирные переговоры. Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны США Марк Эспер встретились с президентом Афганистана Ашрафом Гани на полях Международного форума по безопасности в Мюнхене. Таким образом США приблизились к выводу войск из Афганистана.

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9 февраля сообщалось, что по меньшей мере пять американских военнослужащих погибли в результате обстрела в Афганистане.

27 января сообщалось, что в афганском городе Газни разбился самолет, который принадлежал Вооруженным силам США — на месте крушения опознали Bombardier E-11A BACN, который используется в качестве воздушного узла связи в условиях горного ландшафта.

Ответственность за произошедшее взял на себя «Талибан». Американская сторона признала потерю самолета, однако представитель командования США полковник Сонни Леггетт опроверг причастность талибов к крушению. По его словам, причина катастрофы расследуется.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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