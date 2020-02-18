Афганистан спустя пять месяцев объявил итоги президентских выборов

На выборах президента Афганистана, которые прошли в сентябре 2019 года, победил действующий глава государства Ахмад Гани. Об этом объявила Независимая избирательная комиссия страны, пресс-конференция транслировалась на странице ведомства в Facebook.
По окончательным результатам, опубликованным спустя пять месяцев, Гани получил 50,64 процента голосов. Таким образом он смог преодолеть порог в 50 процентов, необходимый для победы в первом туре, и остаться президентом еще на пять лет.
В то же время за его основного соперника — премьер-министра Абдуллу Абдуллу — проголосовали 39,52 процента избирателей. Другие претенденты набрали менее 4 процентов.
The New York Times отмечает, что оппозиционные политики уже выразили протест против итогов голосования и пригрозили полномасштабным политическим кризисом в стране, в то время как США достигли договоренности по мирному соглашению с движением «Талибан» (запрещено в России как террористическое). Сторонники Абдуллы, в частности, считают, что избирательная комиссия поддерживает Гани, и заявили о готовности сформировать собственное правительство.
Соперники Гани также заявляли, что голосование 28 сентября сопровождалось массовыми фальсификациями, нарушениями и техническими проблемами с биометрическими устройствами. Окончательные результаты изначально планировалось объявить в октябре, однако затем комиссии пришлось пересчитывать около 15 процентов бюллетеней.
В сентябре, еще до окончательного подсчета голосов, Абдулла заявлял, что победил на выборах. Он в третий раз пытался стать президентом.
Ашраф Гани в 2014-м победил на выборах во втором туре голосования, обойдя Абдуллу, однако тот отказался признать результаты и потребовал пересчета голосов. Итоги пересчета его снова не устроили, и он отказался признать результаты выборов. Позднее кандидаты договорились о разделении власти, и Гани стал президентом.