Абдулла Абдулла объявил себя победителем выборов в Афганистане

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что победил на выборах президента страны, до окончания официального подсчета голосов. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Голоса будут обнародованы позже, но мы набрали большинство, второго раунда не будет», — заявил он журналистам. Это заявление опровергли в выборных органах республики: официальные результаты планируют опубликовать не раньше 19 октября.

Там же изданию сообщили о том, что эти выборы должны будут показать самый чистый результат за всю историю страны, благодаря использованию новых технологий и расширенному наблюдению. Впрочем, в день голосования наблюдалась низкая явка — из-за слабого освещения кампании, слухов о вмешательстве властей в выборы, а также из-за террористических атак организации «Талибан» (запрещена в России).

Сообщается, что Абдулла в третий раз пытается стать президентом Афганистана — в 2009 и 2014 годах он проиграл выборы.

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