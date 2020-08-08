Талибы описали отношения с Россией

Отношения талибов с Россией, как и их отношения с другими странами, имеют политический характер. Военных связей нет, заявил официальный представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Сухейль Шахин, передает РИА Новости.

«Речь не идет о военных отношениях, и мы категорически отвергаем подобные соображения. Они [отношения] также могут быть частью кампании по срыву мирного соглашения», — сказал Шахин.

Он также заявил, что все вооружение организация получает от администрации Кабула. Причем часть оружия была куплена, часть — получена в ходе боев. «Так что у нас много боеприпасов», — подчеркнул Шахин.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих в Афганистане. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с «Талибаном», говорилось в публикации.

В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры: не все американское разведывательное сообщество считает доказательства достаточно убедительными.