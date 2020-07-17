В США обеспокоились провалом многомиллионной программы по борьбе с талибами

В США обеспокоились выводами независимых наблюдателей, которые констатировали провал многомиллионной программы военной помощи правительственным силам Афганистана. Об этом пишет The New York Times.

В отчете, представленном аппаратом специального генерального инспектора по вопросам реконструкции Афганистана, жестко критикуются действия Вашингтона по передаче афганским войскам беспилотников стоимостью около 174 миллионов долларов для борьбы с членами радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России). По мнению независимых экспертов, несмотря на усилия Пентагона, программа, известная под названием ScanEagle, до сих пор не принесла никаких видимых результатов и не продемонстрировала свою эффективность.

В частности, из доклада следует, что реализации американской программы, запущенной еще в 2015 году, мешает недостаточная подготовка афганских военных, а также их неспособность отчитываться за поставленное им оборудование и неумение использовать при планировании военных операций разведданные, собранные беспилотниками. Так, изначально предполагалось, что американцы смогут за 11 недель обучить порядка 12-20 афганских военных управлению малым беспилотником. Однако позже было принято решение увеличить срок подготовки до одного года, поскольку афганцев пришлось в течение шести месяцев обучать английскому языку и базовым навыкам работы на компьютере.

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В итоге по программе было подготовлено 87 специалистов, из них к работе были допущены 60. Однако из них около 17 человек постоянно отсутствовали на рабочем месте из-за болезни, отпуска или по неясным причинам. Также оказалось, что командование афганских правительственных сил зачастую не в курсе того, где хранится переданное им оборудование и используется ли оно надлежащим образом. Более того, один из полученных афганцами беспилотников был похищен — злоумышленник попытался продать его террористам за 400 тысяч долларов, однако его задержали правоохранительные органы.

Как отмечается в отчете, планировалось, что передача беспилотников поможет афганской армии в борьбе с талибами после того, как США начнут выводить своих военных из Афганистана. В частности, БПЛА должны были компенсировать сокращение поддержки со стороны американской авиации и позволить афганским военным самостоятельно проводить воздушную разведку при отсутствии собственных полноценных Военно-воздушных сил. Однако на данный момент, констатируют эксперты, эта задача все еще не выполнена. По мнению авторов доклада, в дальнейшем афганцам по-прежнему будет требоваться постоянная финансовая и техническая поддержка со стороны Вашингтона, чтобы продолжать эксплуатировать беспилотники.

В мае американский президент Дональд Трамп призывал Афганистан разбираться со своими проблемами без США. «Мы должны выступать как боевая сила в Афганистане, но мы действуем как полиция. Им пора самим разобраться и следить за происходящим», — подчеркнул он, призвав вернуть американских солдат домой.