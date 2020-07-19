Талибы ответили на обвинения в сговоре с Россией

Официальный представитель «Талибана» (запрещено в России) Сухейль Шахин прокомментировал обвинения о сговоре движения с Россией. Об этом он заявил в комментарии телеканалу RT.

«Эти "русские вознаграждения" — неправда. Мы не сражаемся за чьи-то деньги. У наших людей собственная идеология, за которую они воюют и жертвуют собой», — сказал он.

Шахин предположил, что подобные обвинения связаны с внутренней американской политикой и с желанием разрушить мирное соглашение между США и талибами.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. Газета назвала главным посредником в «сговоре» России с «Талибаном» афганского контрабандиста наркотических веществ Рахматуллу Азизи. Трамп считает эту информацию недостоверной, ее также опровергли как талибы, так и Москва.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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