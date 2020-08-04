США выведут часть войск из Афганистана, заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с порталом Axios.

«Мы в очень короткий период времени сократим [численность американских военнослужащих] до восьми тысяч, затем сократим до четырех тысяч. Мы сейчас ведем переговоры», — отметил глава Белого дома.

Трамп также заявил, что численность воинского контингента в Афганистане во время ноябрьских выборов в США составит от 400 до 5 тысяч.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты планируют полностью вывести свои войска с территории Афганистана к маю 2021 года. «Мы заключили соглашение. Мы достигнем нуля, мы выведем свои силы оттуда. Я думаю, что это будет май следующего года», — ответил политик на вопрос о переговорах американской стороны с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России). Помпео подчеркнул, что на данный момент США сократили вполовину свое военное присутствие в стране.