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Пентагон не нашел доказательств сговора России с талибами

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Фото: Carlos Barria / Reuters

Пентагон не нашел доказательств сговора России с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в РФ). Об этом сообщил в четверг глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи во время онлайн-конференции, передает ТАСС.

Имеющиеся у США сведения не подтвердили подозрения относительно того, что Россия могла выплачивать денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за нападения на американских военнослужащих.

Журналисты задали генералу вопрос о том, закрыто ли американское разбирательство по поводу подобных утверждений, и, если да, то каковы окончательные выводы. «Оно не закрыто, так как мы никогда не закрываем расследования, которые касаются потенциальных угроз силам США. Однако ничего не изменилось по сравнению с тем, в чем заключалась моя позиция в сентябре. Мы просто не в состоянии этого доказать. Мы этого не видим», — ответил Маккензи.

Военачальник заверил, что командование США постоянно запрашивает информацию на этот счет у разведки. «Мы этого попросту не видим. Однако не потому, что мы этого не ищем. Мы самым внимательным образом изучаем этот вопрос», — добавил он.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих в Афганистане. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с «Талибаном», говорилось в публикации.

В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры, но американское разведывательное сообщество считает доказательства достаточно убедительными.

Предыстория: В США признали отсутствие доказательств сговора России с талибами
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