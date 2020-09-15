В США признали отсутствие доказательств сговора России с талибами

Командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи признали отсутствие доказательств сговора России с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в России). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на NBC News.

«Это просто не было доказано с такой степенью достоверности, которая бы удовлетворила меня», — сказал Маккензи. При этом он отметил, что тема не закрыта, и американская сторона продолжает искать доказательства.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих в Афганистане. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с «Талибаном», говорилось в публикации.

В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры: не все американское разведывательное сообщество считает доказательства достаточно убедительными.

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