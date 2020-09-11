В США предложили ввести санкции против России за сговор с талибами

Сенаторы от Демократической партии США предложили ввести санкции против России за сговор с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в России). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий законопроект.

Согласно документу, президент США Дональд Трамп будет обязан официально сообщить, были ли российские власти причастны к атакам на американских военных. В случае принятия проекта Трам будет должен ввести санкции против любого гражданина России, официального лица из правительства или компании, которые причастны к предполагаемому сговору.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих в Афганистане. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с «Талибаном», говорилось в публикации.

В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры: не все американское разведывательное сообщество считает доказательства достаточно убедительными.