Помпео пригрозил России «огромной ценой» в случае обнаружения сговора с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России «огромной ценой», если сведения о сговоре Москвы и террористической группировки «Талибан» (запрещена в России) подтвердятся. Его слова приводит РИА Новости.

«Если русские предлагают деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену <...> Мы не будем это терпеть», — сказал политик.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих в Афганистане. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с «Талибаном», говорилось в публикации.

В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры: не все американское разведывательное сообщество считает доказательства достаточно убедительными.

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