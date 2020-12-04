В Конгрессе предложили отчитываться о действиях России против военных США

В Конгрессе США предложили отчитываться о действиях России против американских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект согласованного обеими палатами военного бюджета на 2021 финансовый год.

Согласно документу, в США ежегодно будет составляться доклад о «вознаграждениях» и других попытках России, ее агентов, а также связанных с ней сил спровоцировать или каким-либо образом поддержать атаки на американских военнослужащих. Отмечается, что отдельно будет формироваться отчет о поддержке Россией «расистских и действующих на национальной почве экстремистов».

Ранее командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи признал отсутствие доказательств сговора России с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в России). Он отметил, что тема не закрыта, и американская сторона продолжает искать доказательства.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих в Афганистане. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с «Талибаном», говорилось в публикации.

В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры, но американское разведывательное сообщество считает доказательства достаточно убедительными.