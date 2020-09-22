США не нашли доказательств сговора России с талибами

США так и не нашли доказательств сговора России с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в РФ). Об этом рассказал и.о. помощника министра обороны США по вопросам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Дэвид Хелви на заседании комитета по национальной обороне Палаты представителей Конгресса.

«После того как появились эти данные относительно российских программ, мы [пытались] выявить подтверждающую информацию. Мы ее еще не нашли», — подчеркнул он.

15 сентября командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи признал отсутствие доказательств сговора России с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в России). Он отметил, что тема не закрыта, и американская сторона продолжает искать доказательства.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих в Афганистане. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с «Талибаном», говорилось в публикации.

В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры, но американское разведывательное сообщество считает доказательства достаточно убедительными.

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