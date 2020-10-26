США отбомбились по поддержавшему Трампа «Талибану»

США атаковали позиции террористического движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что американские боевые самолеты отмбомбились по сторонникам талибов в провинции Вардак. Представитель сил США в Афганистане полковник Сонни Леггетт отметил, что в результате атаки уничтожено как минимум пять боевиков, другие подробности пока не раскрываются.

Ранее официальный представитель «Талибана» Забиулла Муджахид поддержал кандидатуру президента США Дональда Трампа на следующих выборах главы государства. По словам Муджахида, он надеется, что Трамп в случае победы положит конец американскому военному присутствию в Афганистане. Представитель боевиков отметил, что, хотя президент США и может казаться нелепым для всего остального мира, но для «Талибана» он мудрый человек.

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