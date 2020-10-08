Трамп пожелал вывести войска США из Афганистана до Рождества

Американские войска должны покинуть Афганистан и вскоре вернуться домой. Об этом президент США Дональд Трамп пожелал в своем Twitter.

«Небольшое число наших смелых мужчин и женщин, которые еще остаются служить в Афганистане, должны быть дома к Рождеству!», — заявил он.

В США Рождество отмечают 25 декабря.

Ранее 8 октября советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен подтвердил сокращение численности войск в Афганистане. По его словам, американское присутствие в стране сократится до 2,5 тысячи военнослужащих в начале следующего года.