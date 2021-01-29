США пригрозили передумать насчет вывода войск из Афганистана

США допустили, что могут передумать насчет вывода американских войск из Афганистана из-за нарушений мирных договоренностей со стороны террористического движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом заявил помощник шефа Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби, его цитирует Reuters.

«Если "Талибан" не будет придерживаться соглашений по борьбе с терроризмом и прекращению насилия (...), будет сложно найти способ урегулирования», — отметил он. Кирби пригрозил, что в таком случае США могут пересмотреть свое решение по поводу присутствия войск. Он добавил, что Вашингтон пока не принял окончательного решения по этому поводу.

Помощник шефа Пентагона подтвердил, что сейчас в Афганистане находится около 2,5 тысячи военнослужащих США.

В июле 2020-го госсекретарь Майк Помпео заявил, что США планируют полностью вывести свои войска с территории Афганистана к маю 2021 года. Он подчеркнул, что американская армия сократила вполовину свое военное присутствие в стране.

США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.