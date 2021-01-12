В России рассказали о возможной замене военных на наемников США в Афганистане

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов рассказал о возможной замене военных на наемников США в Афганистане. Его цитирует РИА Новости.

«Не исключаем, что [избранный президент США] Джозеф Байден может внести коррективы в решение предыдущей администрации о выводе американских войск из Афганистана, однако вряд ли речь будет идти о кардинальных переменах. (...) Например, [возможна] замена регулярных ВС США на частные военные компании», — отметил дипломат.

Он добавил, что, помимо этого, можно ожидать изменений параметров вывода американских войск. При этом возможную замену регулярных военных на наемников Кабулов оценил негативно.

Спецпредставитель подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона уже налажен хороший диалог. В частности, он высоко оценил работу нынешнего госсекретаря США по афганскому примирению Залмая Халилзада.

В июле 2020-го госсекретарь Майк Помпео заявил, что США планируют полностью вывести свои войска с территории Афганистана к маю 2021 года. Он подчеркнул, что американская армия сократила вполовину свое военное присутствие в стране.

США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.