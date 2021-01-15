США сократили число военнослужащих в Афганистане и Ираке

Соединенные Штаты сократили военные контингенты в Афганистане и Ираке, оставив по 2 500 военнослужащих в каждой из них. Об этом заявил глава Пентагона Кристофер Миллер, соответствующие заявления опубликованы на официальном сайте ведомства.

США объяснили сокращение численности войск в Ираке возросшим потенциалом местных сил безопасности и их способностью самостоятельно противостоять боевикам террористической организации «Исламское государство» (ИГ запрещена в России). «Народ Ирака жаждет безопасного, стабильного и процветающего Ирака, способного защитить себя от жестоких экстремистских групп и от тех, кто мог бы подорвать его безопасность. Мы обязуемся поддерживать наших иракских партнеров в их усилиях по достижению этих целей», — говорится в заявлении.

Говоря об Афганистане, Миллер подчеркнул, что сокращенного контингента будет достаточно для обеспечения безопасности и интересов США. Глава Пентагона отметил, что Америка как никогда близка к завершению войны, продолжавшейся почти два десятилетия. Он добавил, что после сокращения контингента число американских военных в Афганистане достигло минимальной с 2001 года отметки.

В начале ноября в СМИ поступали сообщения о том, что президент США Дональд Трамп собирается вывести войска из Афганистана до того, как покинет свой пост. Считается, что с этой целью он отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера, который выступал против такого решения.