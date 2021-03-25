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Байден заявил о срыве сроков вывода войск из Афганистана

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Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден заявил о срыве сроков вывода войск из Афганистана. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, ее трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Байден признался, что будет сложно вывести американские войска из Афганистана в срок, как обещал его предшественник Дональд Трамп. «Мы выйдем [из Афганистана], вопрос — когда», — рассказал Байден журналистам.

Мероприятие стало первой полноформатной пресс-конференцией, которую Байден дал в качестве президента. Как подсчитало издание Newsweek, Байден стал первым за последние 100 лет американским лидером, который отсрочил свое первое полноценное общение с прессой на девять недель с момента инаугурации.

В июле 2020-го тогдашний госсекретарь Майк Помпео заявил, что США планируют полностью вывести свои войска с территории Афганистана к маю 2021 года. Он подчеркнул, что американская армия сократила вполовину свое военное присутствие в стране. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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