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Стало известно о продаже мигранток в сексуальное рабство на южной границе США

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Фото: Damian Dovarganes / AP

Женщин-мигранток массово продают в сексуальное рабство на южной границе США. Этим занимаются преступники, нелегально ввозящие людей в страну, сообщает FOX News со ссылкой на представителей пограничной службы.

По словам репортера Сары Картер, которая исследовала этот вопрос, речь идет о десятках тысяч жертв, включая даже беременных женщин и детей. «Я говорю даже о тех, кого задерживают патрульные. Пограничники, как я раньше уже говорила, не знают, действительно ли те, кто с ними — их настоящие члены семьи», — приводит телеканал ее слова.

Сообщается, что многих женщин, нелегально въехавших в страну, принуждают к занятию проституцией в качестве возвращения долга тем, кто их провез. Как подчеркивает Картер, речь в первую очередь идет о молодых девушках, которые «приезжают за мечтой, а оказываются в кошмарном сне».

В прошлом году сообщалось о похожей истории из России: гражданка Узбекистана приехала в Москву на заработки и оказалась в сексуальном рабстве. Ее в течение трех месяцев заставляли заниматься проституцией, а затем она сумела сбежать.

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