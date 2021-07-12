«Талибан» назвал условия для прекращения огня в Афганистане

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) согласится на прекращение огня только после достижения политической договоренности. Такое условие РИА Новости назвал представитель политического офиса движения в Дубае Сухейль Шахин.

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Шахин пояснил, что межафганские переговоры проходят на основе Дохийского соглашения. По нему стороны сначала обсудят дорожную карту политического урегулирования конфликта и только потом приступят к дискуссиям о прекращении огня. «Но мы все еще находимся в процессе переговоров по политической дорожной карте», — отметил представитель талибов.

Ранее Никита Мендкович, эксперт Центра изучения современного Афганистана и Российского совета по международным делам (РСМД), рассказал «Ленте.ру», что Кабул может пасть под натиском «Талибана» уже в этом году. По его словам, в настоящий момент под контролем талибов находится 70-80 процентов территории страны и боевики продолжают наступление. При этом Мендкович предположил, что падение Кабула приведет к распаду страны на отдельные противоборствующие провинции, как уже произошло в начале 1990-х годов.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. По его словам, Соединенные Штаты сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане и будут добиваться урегулирования ситуации в стране.