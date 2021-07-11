США пообещали сохранить рычаги влияния на талибов после выхода из Афганистана

США не потеряют рычаги влияния на ситуацию в Афганистане после вывода контингента из страны. Об этом представитель Пентагона Джон Кирби сообщил в интервью Fox News, полная транскрипция приводится на сайте телеканала.

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Кирби отметил, что позиция США по вопросу Афганистана осталась прежней, а сами Соединенные Штаты по-прежнему участвуют в переговорах с целью урегулирования ситуации с террористами запрещенного в России движения «Талибан».

«Мы по-прежнему принимаем участие в попытках способствовать достижению урегулирования в Афганистане посредством переговоров, и ничего не изменилось в нашей приверженности этому. Международное сообщество также должно сохранять приверженность такому исходу», — заявил Кирби.

Он также отметил, что американская армия способна противостоять угрозам на расстоянии — в том числе, благодаря воздействию с другими странами в регионе.

8 июля президент США Джо Байден заявил, что весь американский военный контингент покинет Афганистан к 31 августа. По его словам, Соединенные Штаты сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане, будут добиваться урегулирования ситуации в стране и призвал к этому другие государства.