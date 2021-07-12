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Дипломатов генконсульства России в Афганистане перевели в Узбекистан

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Фото: Legion Media

Дипломатов генконсульства России в Мазари-Шарифе перевели в Узбекистан из-за обострения военной обстановки в Афганистане. Об это сообщил спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, передает ТАСС.

Сотрудники консульства будут осуществлять прием граждан в городе Хайратон около афгано-узбекской границы. «В Хайратоне, поскольку он в подвешенном состоянии, мы для того, чтобы не рисковать безопасностью наших сотрудников, временно их вывели на территорию Узбекистана», — сообщил Кабулов.

Дипломат также подчеркнул, что на данный момент российским дипломатам в посольстве в Кабуле ничего не угрожает.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. По его словам, Соединенные Штаты сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане и будут добиваться урегулирования ситуации в стране.

При этом представители радикального движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) заявили, что не допустят использования афганских территорий для нападения на Россию.

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