В Кабуле прогремел еще один взрыв

В районе аэропорта Кабула прогремел еще один взрыв

В афганском Кабуле, в районе аэропорта, прогремел еще один взрыв, сообщает РИА Новости.

По информации местных источников, автомобиль, принадлежащий «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация) подорвался на СВУ в районе Пули Сухтаб в Кабуле.

Ранее на территории, которая прилегает к кабульскому аэропорту, произошло два теракта. Первый взрыв, произошедший у отеля Baron, предположительно, был устроен смертником. Второй произошел у водосточного канала, который ведет в аэропорт. Также поступила информация о стрельбе в центре Кабула.