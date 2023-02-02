Опубликовано видео с переброской БМП Bradley и артиллерийских установок в Риге

Военкор Поддубный опубликовал кадры с переброской БМП Bradley и артиллерии в Риге

На железнодорожных перегонах в Риге очевидцы заметили переброску самоходных артиллерийских установок (САУ) и американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Видео с перемещением военной техники опубликовал в своем Telegram-канале российский военный корреспондент Евгений Поддубный.

На опубликованных кадрах можно увидеть погруженные на железнодорожные платформы САУ и БМП, которые, как утверждает снимающий видео очевидец, переправляются по железной дороге через территорию Латвии.

Ранее в транспортном командовании армии США сообщали, что Вашингтон на прошлой неделе направил в Европу партию из более чем 60 единиц БМП Bradley, поставляемых Украине в рамках нового пакета военной помощи.