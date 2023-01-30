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23:16, 30 января 2023Мир

США направили в Европу партию БМП для Украины

США направили в Европу более 60 БМП Bradley, предназначенных для Украины

Фото: Tim Shaffer / Reuters

США на прошлой неделе направили партию из более чем 60 единиц американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley, предназначаемых Украине, в Европу, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на транспортное командование армии США.

Судно с бронетехникой вышло из американского порта Чарльстон 25 января. Пункт и сроки его прибытия не уточняются.

20 января глава Пентагона Ллойд Остин призвал Запад нарастить военную помощь Украине.

До этого в США объявили о новом пакете военной помощи Киеву. В него вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker. Также из техники Украина получит 53 бронеавтомобиля с противоминной защитой MRAP, 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV (Humvee), 12 спецмашин для перевозки боеприпасов, шесть командно-штабных автомобилей и 22 тягача для буксировки вооружений.

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Марина Совина
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