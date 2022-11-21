Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:32, 21 ноября 2022Бывший СССР

Спецподразделения ДНР уничтожили американский бронеавтомобиль в боях у Павловки

«Русская весна»: в боях у Павловки уничтожен бронеавтомобиль США International MaxxPro
Архивное фото

Архивное фото . Фото: John Gress / Reuters

В одном из боев у населенного пункта Павловка в Херсонской области спецподразделением Донецкой народной республики (ДНР) «Каскад» уничтожен американский бронетранспортер International MaxxPro. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Русская весна».

International MaxxPro — бронеавтомобиль производства Navistar International. Он был принят на вооружение США в 2007 году для срочного перевооружения войск в Ираке. Также бронированная военная машина стала перспективной заменой HMMWV во всех передовых частях американских вооруженных сил.

О появлении на территории Украины бронетранспортеров International MaxxPro в СМИ сообщали еще в августе. Отмечалось, что на западе Украины была замечена 200-метровая колонна американской военной техники, которая состояла из 18 бронеавтомобилей указанной марки.

Также, по сообщениям СМИ, указывалось, что на тот момент у Украины могло состоять на вооружении около 80 американских бронеавтомобилей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Хасанбекова
Обсудить
Последние новости
Российские авиация и артиллерия ударили по ВСУ в Запорожье
Эрдоган заявил о возможной наземной операции в Сирии и Ираке после воздушной
Умер французский режиссер Жан-Мари Штрауб
Израиль предупредил Россию о последствиях использования иранских дронов
Семенович раскрыла ритуал по уходу за лицом
Лукашенко заподозрил Украину и Польшу в эскалации
Генсек НАТО призвал Запад расширить помощь Украине
Косторная сравнила Тутберидзе и Плющенко
Продавец рассказал об интересе к картине с Путиным на медведе за 7 миллионов
Страны НАТО увеличили военные расходы на 350 миллиардов долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.