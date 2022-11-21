Спецподразделения ДНР уничтожили американский бронеавтомобиль в боях у Павловки

«Русская весна»: в боях у Павловки уничтожен бронеавтомобиль США International MaxxPro

В одном из боев у населенного пункта Павловка в Херсонской области спецподразделением Донецкой народной республики (ДНР) «Каскад» уничтожен американский бронетранспортер International MaxxPro. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Русская весна».

International MaxxPro — бронеавтомобиль производства Navistar International. Он был принят на вооружение США в 2007 году для срочного перевооружения войск в Ираке. Также бронированная военная машина стала перспективной заменой HMMWV во всех передовых частях американских вооруженных сил.

О появлении на территории Украины бронетранспортеров International MaxxPro в СМИ сообщали еще в августе. Отмечалось, что на западе Украины была замечена 200-метровая колонна американской военной техники, которая состояла из 18 бронеавтомобилей указанной марки.

Также, по сообщениям СМИ, указывалось, что на тот момент у Украины могло состоять на вооружении около 80 американских бронеавтомобилей.