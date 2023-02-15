США задержат отправку техники для ВСУ из-за проблем с логистикой

WP: проблемы с логистикой могут отсрочить прибытие западной техники для ВСУ на Украину

Проблемы с логистикой на границе с Польшей могут отсрочить прибытие западной техники производства США в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Мы не учли того, что чертовски трудно доставить все эти грузы на Украину в полном комплекте», — поделился источник из администрации США о задержке отправки техники. По его словам, логистические маршруты в Польше, Словакии и Румынии перегружены, поэтому о точных датах доставки не может быть и речи.

Ранее Евросоюз и страны-члены сообщества совместно выделили Украине военную помощь в размере 50 миллиардов евро. Министр обороны США Ллойд Остин ранее рассказал, что с начала российской специальной военной операции Белый дом направил Украине более 26,7 миллиарда долларов на военную помощь. В последний пакет вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker.