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16:10, 15 февраля 2023Мир

США задержат отправку техники для ВСУ из-за проблем с логистикой

WP: проблемы с логистикой могут отсрочить прибытие западной техники для ВСУ на Украину

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Проблемы с логистикой на границе с Польшей могут отсрочить прибытие западной техники производства США в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Мы не учли того, что чертовски трудно доставить все эти грузы на Украину в полном комплекте», — поделился источник из администрации США о задержке отправки техники. По его словам, логистические маршруты в Польше, Словакии и Румынии перегружены, поэтому о точных датах доставки не может быть и речи.

Ранее Евросоюз и страны-члены сообщества совместно выделили Украине военную помощь в размере 50 миллиардов евро. Министр обороны США Ллойд Остин ранее рассказал, что с начала российской специальной военной операции Белый дом направил Украине более 26,7 миллиарда долларов на военную помощь. В последний пакет вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker.

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Виктория Кондратьева
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