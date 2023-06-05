Появились кадры подбитых американских бронеавтомобилей MaxxPro под Угледаром
«Военный осведомитель» показал видео подбитых бронеавтомобилей ВСУ производства США
Видео подбитых американских бронеавтомобилей MaxxPro, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), под Угледаром опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».
На опубликованных кадрах видно, как в поле стоят несколько покинутых MaxxPro, съемка ведется примерно в полусотне метрах от подбитой техники. На фоне раздаются звуки взрывов от ударов реактивных систем залпового огня.
Ранее Минобороны России сообщило о срыве попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.