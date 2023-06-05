Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:17, 5 июня 2023Бывший СССР

Появились кадры подбитых американских бронеавтомобилей MaxxPro под Угледаром

«Военный осведомитель» показал видео подбитых бронеавтомобилей ВСУ производства США

Видео подбитых американских бронеавтомобилей MaxxPro, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), под Угледаром опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На опубликованных кадрах видно, как в поле стоят несколько покинутых MaxxPro, съемка ведется примерно в полусотне метрах от подбитой техники. На фоне раздаются звуки взрывов от ударов реактивных систем залпового огня.

Ранее Минобороны России сообщило о срыве попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Атаки диверсантов на Белгородскую область координировал подросток
    Бородина показала лицо без макияжа и фильтров
    Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» назвала самый приятный город для жизни
    Продюсер «Три дня дождя» объяснил поведение сорвавшего концерт солиста группы
    Оборонявших Белгородчину срочников призвали признать участниками боевых действий
    Врач предупредила о вреде полного отказа от соли
    Ситуацию с бомбоубежищами в Киеве назвали критической
    Украина обстреляла из «Града» село в Шебекинском округе
    Минобороны заявило о начале учений Балтийского флота
    В России подешевел iPhone 13
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.