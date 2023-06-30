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02:54, 30 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о попытках ВСУ взять в клещи Артемовск

«РВ» сообщила о попытках украинских войск взять в клещи Артемовск

Фото: РИА Новости

Украинские войска продолжают атаковать фланги и пытаются «взять в клещи» Артемовск (украинское название города Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Как уточнили источники, бронегруппы и пехота Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут наступление. «Они нацелились на Клещеевку и Берховку, которые являются стратегическими высотами, господствующими над городом», — сообщили военкоры.

По их данным, замысел украинских войск — охватить населенный пункт. «Основные бои продолжаются в районе Клещеевки, Орехово-Васильевки, Курдюмовки, Васюковки, а также в Берховке и канала Северский Донец-Донбасс», — добавили они.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ пошли в новое наступление на ореховском направлении в Запорожской области. Они пытаются продвигаться вперед любой ценой и, несмотря на потери, рассчитывают вернуть утраченные территории.

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    Марина Совина
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