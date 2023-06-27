Стало известно о новом наступлении ВСУ в Запорожской области

Рогов заявил, что ВСУ пошли в новое наступление в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли в новое наступление на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинские войска пошли в наступление в районе населенного пункта Работино. «Работает артиллерия, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники», — написал Рогов.

Он утверждает, что ВСУ пытаются продвигаться вперед любой ценой и, несмотря на потери, рассчитывают вернуть утраченные территории. «Идёт стрелковый бой высокой интенсивности», — сказал Рогов.