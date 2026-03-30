09:33, 30 марта 2026

ЕС решил перейти к более жестким мерам в отношении Венгрии

Politico: ЕС может перейти к более агрессивным мерам против Венгрии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) может перейти к более агрессивным правоприменительным мерам против Венгрии, например, отказать в выплате средств из бюджета союза. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники

Председатель Европейского совета Антониу Кошта выдвинул идею о том, что отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана предоставить Украине кредит нарушает статью 4(3) Договора о Европейском союзе, согласно которой страны-участницы обязаны оказывать «искреннее содействие».

«Кошта отправил письмо на эту тему, но так ничего и не предпринял», — вспоминает один из дипломатов, упоминая о страхе перед возможным вмешательством в ход избирательной кампании.

По словам высокопоставленного чиновника Еврокомиссии, применение статьи 4(3) возможно — любое нарушение может привести к возбуждению дела о нарушении антимонопольного законодательства, которое, если суд ЕС вынесет решение в пользу Еврокомиссии, повлечет за собой финансовые санкции.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе рассматривают возможность выхода Венгрии из объединения. Отмечается, что ни одну страну еще не исключали из ЕС, и эта тема в объединении остается табуированной.

    Последние новости

    ФСБ выявила британского шпиона в посольстве в Москве

    Сын Шварценеггера и его домработницы прогулялся по городу с голым торсом

    Названа самая невежливая страна в мире

    Обычный продукт оказался помощником в борьбе с акне

    Вид «Аллеи славы» с могилами бойцов СВО ужаснул россиян

    Россиянам назвали самые дорогие направления страны для отдыха в апреле

    Назван максимально допустимый перерыв между опорожнениями кишечника

    Последствия падения обломков дрона в квартиру в российском городе попали на видео

    В России впервые с начала века сократилось число магазинов

    Нарколог сравнил Волочкову с Пашей Техником

    Все новости
