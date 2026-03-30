В ЕС заговорили о выходе одной страны

Politico: В ЕС рассматривают возможность выхода Венгрии из объединения

В Европейском союзе (ЕС) рассматривают возможность выхода Венгрии из объединения. Такой вариант предложило издание Politico в качестве одного из способов, которым блок может справиться с Венгрией, если премьер-министр Виктор Орбан победит на выборах.

Отмечается, что ни одну страну еще не исключали из ЕС, и эта тема в объединении остается табуированной.

При этом европейский дипломат в беседе с изданием указал на документ, в котором говорится о возможности использовать оговорку о выходе из ЕС, а именно статью 50, которую Великобритания задействовала, когда начала Brexit, или другие юридические лазейки, чтобы «уйти от Венгрии».

Дипломат подчеркнул, что это «нереалистично, но звучит неплохо», добавив, что «несколько лет назад об этом сценарии говорили в теории, а теперь он снова на слуху».

«В договорах нет пункта об исключении из ЕС, и я не вижу в этом нашей заинтересованности. Что в таком случае будет делать Венгрия? Она попадет под влияние России», — отметил другой источник издания.

В качестве еще одного «способа» Politico предположило, что ЕС может перейти к принципу квалифицированного большинства при голосовании. Согласно этому принципу, за решение должны проголосовать 55 процентов государств-членов, представляющих 65 процентов всего населения объединения.