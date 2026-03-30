08:21, 30 марта 2026

В Европе придумали новую схему против Орбана

Politico: ЕС может перейти к квалифицированному большинству из-за Венгрии
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Global Look Press

Европейский союз (ЕС) может перейти к принципу квалифицированного большинства при голосовании из-за Венгрии. Об этом сообщает Politico.

Согласно этому принципу, за решение должны проголосовать 55 процентов государств-членов, представляющих 65 процентов всего населения объединения. В настоящее время требуется единогласие всех сторон. Издание напоминает, что в этом вопросе ЕС уже приходилось проявлять изобретательность в отношениях с Венгрией.

Например, в 2023 году, когда лидеры ЕС обсуждали переговоры о расширении союза с Украиной, тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Орбану выйти из зала заседаний, поскольку единогласие также считается достигнутым, если один из лидеров отсутствует.

Трое дипломатов в интервью Politico поддержали это решение, а один из них отметил, что в ЕС растет готовность искать способы повысить эффективность процесса принятия решений за счет более широкого использования принципа квалифицированного большинства.

«Мы в любом случае настаиваем на этом, независимо от конкретного случая [с Орбаном]: если вы хотите действовать быстро, вам нужно, чтобы парламент принимал больше решений», — подчеркнул европейский дипломат

При этом издание отмечает, что отказ от принципа единогласия по многим вопросам будет иметь серьезные последствия, поскольку совместная работа всех стран ЕС является ключевым принципом объединения.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе сообщило, что руководство Евросоюза открыто рассчитывает на поражение Орбана на парламентских выборах 12 апреля.

