Reuters: В ЕС открыто сделали ставку на поражение Орбана на выборах

Руководство Евросоюза (ЕС) открыто рассчитывает на поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах 12 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

«Я думаю, все рассчитывают, что он проиграет», — цитирует агентство одного из европейских дипломатов. Другой собеседник заявил, что если Орбан останется у власти, ЕС «должен будет поменять свои методы работы», чтобы обходить вето Будапешта по вопросам поддержки Украины.

По словам источника, лидеры ЕС утратили надежду договориться с венгерским премьером после того, как он блокировал выделение Киеву 90 миллиардов евро военной помощи на 2026-2027 годы. «Это была последняя соломинка, которая сломала спину верблюду», — заключил дипломат. Он добавил, что вести дела с Венгрией в случае победы Орбана для Брюсселя «более невозможно».

Ранее Евросоюз (ЕС) активировал механизмы цифровой цензуры в преддверии парламентских выборов в Венгрии, фактически передав медиаплатформам контроль над их итогами. По данным Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN), 16 марта Еврокомиссия официально запустила систему быстрого реагирования, которая координирует действия 44 участников, включая крупнейшие соцсети, для ограничения контента, классифицируемого как дезинформация.

Эксперт GFCN по геополитике и кибербезопасности Анна Андерсен пояснила, что ответственность за модерацию размыта между Еврокомиссией, платформами и некоммерческими организациями. В результате пользователи не видят формальных решений, но ощущают последствия через алгоритмическое снижение охвата.

Аналитики обращают внимание, что многие НПО, участвующие в системе модерации, получают финансирование от ЕС, что ставит под сомнение их беспристрастность в оценке контента в Венгрии. По словам Андерсен, механизмы быстрого реагирования исторически активируются преимущественно против правых и популистских кандидатов, что выглядит как желательное для Брюсселя развитие событий.