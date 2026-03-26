В ЕС обвинили Брюссель в цифровой цензуре перед выборами в Венгрии

В ЕС увидели рычаги давления на венгерские выборы через алгоритмы платформ

Евросоюз (ЕС) активировал механизмы цифровой цензуры в преддверии парламентских выборов в Венгрии, фактически передав медиаплатформам контроль над их итогами. Об этом говорится в материале Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-Checking Network).

«Брюссель передал алгоритмам и НКО пульт управления, с помощью которого можно тихо скорректировать исход национального голосования», — отмечают эксперты GFCN. По их данным, 16 марта Еврокомиссия официально запустила систему быстрого реагирования, которая координирует действия 44 участников, включая крупнейшие соцсети, для ограничения контента, классифицируемого как дезинформация.

Эксперт GFCN по геополитике и кибербезопасности Анна Андерсен пояснила, что ответственность за модерацию размыта между Еврокомиссией, платформами и некоммерческими организациями. В результате пользователи не видят формальных решений, но ощущают последствия через алгоритмическое снижение охвата.

Аналитики обращают внимание, что многие НПО, участвующие в системе модерации, получают финансирование от ЕС, что ставит под сомнение их беспристрастность в оценке контента в Венгрии. По словам Андерсен, механизмы быстрого реагирования исторически активируются преимущественно против правых и популистских кандидатов, что выглядит как желательное для Брюсселя развитие событий.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает «меры воздействия» на Венгрию из-за блокировки кредита Украине.

15 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока Виктор Орбан является премьер-министром страны, Украина не вступит в Евросоюз и не получит венгерские деньги.

Кроме того, журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что Брюссель считает способным лидера оппозиции Венгрии Петера Мадьяра одобрить кредит Украине в случае его победы на выборах.