Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:01, 26 марта 2026Мир

В ЕС обвинили Брюссель в цифровой цензуре перед выборами в Венгрии

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Евросоюз (ЕС) активировал механизмы цифровой цензуры в преддверии парламентских выборов в Венгрии, фактически передав медиаплатформам контроль над их итогами. Об этом говорится в материале Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-Checking Network).

«Брюссель передал алгоритмам и НКО пульт управления, с помощью которого можно тихо скорректировать исход национального голосования», — отмечают эксперты GFCN. По их данным, 16 марта Еврокомиссия официально запустила систему быстрого реагирования, которая координирует действия 44 участников, включая крупнейшие соцсети, для ограничения контента, классифицируемого как дезинформация.

Эксперт GFCN по геополитике и кибербезопасности Анна Андерсен пояснила, что ответственность за модерацию размыта между Еврокомиссией, платформами и некоммерческими организациями. В результате пользователи не видят формальных решений, но ощущают последствия через алгоритмическое снижение охвата.

Аналитики обращают внимание, что многие НПО, участвующие в системе модерации, получают финансирование от ЕС, что ставит под сомнение их беспристрастность в оценке контента в Венгрии. По словам Андерсен, механизмы быстрого реагирования исторически активируются преимущественно против правых и популистских кандидатов, что выглядит как желательное для Брюсселя развитие событий.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает «меры воздействия» на Венгрию из-за блокировки кредита Украине.

15 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока Виктор Орбан является премьер-министром страны, Украина не вступит в Евросоюз и не получит венгерские деньги.

Кроме того, журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что Брюссель считает способным лидера оппозиции Венгрии Петера Мадьяра одобрить кредит Украине в случае его победы на выборах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Челябинске девятиклассник пронес в школу арбалет и напал на педагога и одноклассницу. Что известно?

    В Латвии выдвинули требование Украине из-за упавшего дрона

    Американцы высказались о длительности войны в Иране

    Трамп пожаловался соратникам на отвлекающий фактор в виде Ирана

    Россияне отказались от отдыха за границей в пользу родной страны

    Корреспондента РЕН ТВ избили в российском городе во время редакционного задания

    Россиян предупредили о наказании за общение в домовых чатах

    57-летняя Светлана Бондарчук показала фото в бикини и раскрыла рост и вес

    Москвичам назвали время возвращения холодов

    Россиянин поставил на матч КХЛ и лишился нескольких миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok