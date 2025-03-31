Северная Корея впервые за пять лет впустила туристов, а потом обиделась на них. Что не понравилось режиму Кима?

SCMP: КНДР приостановила зарубежный туризм из-за негативных постов в соцсетях

В конце февраля 2025 года Северная Корея впервые с начала пандемии разрешила въезд в страну западным туристам, но всего через несколько недель внезапно изменила свое решение. По предположениям экспертов, которых цитирует South China Morning Post (SCMP), это произошло из-за того, что многочисленные публикации путешественников в соцсетях демонстрировали внутреннюю обстановку закрытой страны на весь мир, что насторожило местные власти. Какими впечатлениями делились гости и были ли среди них россияне — разбиралась «Лента.ру».

Первым европейским туристам показали детское шоу с баллистическими ракетами

В состав первой группы западных туристов, которые посетили Северную Корею впервые с 2020 года, вошли граждане Великобритании, Франции, Германии и Австралии. Тур организовала компания Young Pioneer Tours, путевки были распроданы за пять часов.

Европейцев привезли в особую экономическую зону Расон, которая открылась в 2025 году на северо-востоке страны для стимулирования экономического роста за счет развития иностранного бизнеса и туризма. Путешественникам дали строгие инструкции, которым нужно было следовать. В числе главных правил — не оскорблять лидеров страны, не высмеивать идеологию Северной Кореи и не осуждать образ жизни местных граждан. Сопровождающие группы пристально следили за тем, чтобы гости страны не нарушали ограничения и не отклонялись от маршрута.

Пару раз мне даже приходилось сообщать им, что я хочу воспользоваться туалетом. Мне прежде нигде в мире не приходилось этого делать Майк О’Кеннеди британский видеоблогер

Все посещаемые группой места были определены заранее. В маршрут вошли завод, недавно построенная и хорошо укомплектованная аптека и школа. Там восьмилетние ученики подготовили для иностранных гостей представление. Они пели на фоне огромного экрана, на котором показывались баллистические ракеты, поражавшие здания в «неопознанном анимированном мегаполисе».

Группа западных туристов во время первой за пять лет официально разрешенной поездки в «затворническое королевство» увидела сюрреалистическое представление, в рамках которого северокорейские школьники танцевали и пели на фоне анимированных баллистических ракет New York Post

Европейцы критиковали северокорейские дороги и удивились отсутствию интернета

Во время поездки западные туристы пожаловались на отсутствие в одной из самых закрытых стран мира интернета и банкоматов. Кроме того, их удивило, что глянцевые городские пейзажи, которые они видели на официальных фотографиях, сильно отличаются от реальности.

«Дороги ужасные, тротуары шаткие, а здания сконструированы странным образом», — описал свои впечатления Джо Смит, бывший журналист NK News, который был в КНДР трижды.

Он также отметил, что устаревший декор ветхого отеля напомнил ему гостиную его бабушки

Иностранные туристы возле сувенирного магазина в городе Кэсон Фото: Oleg Znamenskiy / Shutterstock / Fotodom

Видеоблогер Майк О’Кеннеди признался, что его западное мировоззрение привело к одной щекотливой ситуации. Во время визита в Дом дружбы Северной Кореи и России ему предложили оставить запись в книге пожеланий. Мужчина написал, что хотел бы мира во всем мире, но гид предупредил, что такие лозунги в их стране неуместны. «После этого я стал параноиком», — рассказал О’Кеннеди.

Зарубежные туры в Расон перестали продавать из-за постов туристов в соцсетях

Всего через несколько недель после открытия Северной Кореи для иностранных путешественников власти страны решили приостановить развитие зарубежного туризма. Базирующееся в Китае агентство Koryo Tours, которое специализируется на северокорейских турах, сообщило на своем сайте о закрытии продажи путевок в Расон. Компания описала ситуацию как беспрецедентную, добавив, что предоставит объяснения, как только появится дополнительная информация.

В тот же день о приостановке туров сообщило и китайское агентство Young Pioneer Tours. Его представители посоветовали путешественникам, которые планируют поездки в КНДР на апрель и май, воздержаться от бронирования рейсов, пока не появится дополнительная информация.

Туристы у озера Самильпхо Фото: Oleg Znamenskiy / Shutterstock / Fotodom

По мнению экспертов, власти Северной Кореи могли принять такое решение, обеспокоившись публикациями западных туристов, которые создают негативный образ страны.

После открытия КНДР для туристов иностранные гости делали видео и фотографии, раскрывающие разные аспекты северокорейского общества и режима, и многие из них были опубликованы. Эти материалы вызвали международную критику, побудив власти Северной Кореи временно приостановить туризм, пока они не смогут принять меры по контролю за утечками информации

О Гён Соб исследователь Корейского института национального объединения в Сеуле

Одной из самых ярких публикаций, которая привлекла всеобщее внимание, стало видео блогера О’Кеннеди с тем самым выступлением северокорейских детей на фоне баллистических ракет. С момента загрузки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) оно набрало более 7,3 миллиона просмотров. Британец также показал неблагоприятные стороны жизни в Северной Корее: пустые улицы с небольшим количеством людей и транспортных средств, обшарпанные жилые дома и завод по производству минеральной воды без рабочих.

Россиян в КНДР все еще пускают

Тем временем россияне продолжают ездить в Северную Корею и наслаждаться местными удобствами. Так, автор блога «Беспорядочные путешествия», который побывал в КНДР в феврале, признался, что туристов там размещают в шикарных отелях с бассейнами, спа, ресторанами, барами и прочими сервисами. Экскурсии, по его словам, были интересными и насыщенными.

В комментариях мне писали, мол, зачем вообще тратить время и деньги на страну, где нельзя никуда пойти самостоятельно и увидеть что-либо сверх туристической программы. Да, это существенный минус подобной поездки, довольно жирный, но он же по сути и единственный. Да и потом, многие туристы (как бы не большинство), посещая другие страны в рамках организованных экскурсий, будь то Турция или Египет, зачастую тоже особо не стремятся отделиться от гида, практически не покидают территорию отелей и при этом совсем не чувствуют себя ущемленными Максим Голышев автор блога «Беспорядочные путешествия»

Триумфальная арка в Пхеньяне, построенная в честь Корейского сопротивления против японской оккупации 1925-1945 годов Фото: Truba7113 / Shutterstock / Fotodom

1,5 тысячи российских туристов посетили Северную Корею в 2024 году

Первым российским регионом, который активно восстанавливает связи с КНДР, стал Приморский край. В 2024 году число авиарейсов из Владивостока в Пхеньян выросло до пяти в неделю. Кроме того, три раза в неделю курсирует пассажирский поезд по маршруту Хасан — Туманган.

Запуск нового железнодорожного маршрута из Владивостока в Расон запланирован на 8 мая. Это первый подобный маршрут из дальневосточной столицы в КНДР. Планируется, что в дальнейшем поезда будут ходить один раз в месяц.