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10:02, 21 января 2025Путешествия

Раскрыто число посетивших Северную Корею россиян

Более 1,5 тысячи российских туристов посетили Северную Корею в 2024 году
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Более 1,5 тысячи российских туристов посетили Северную Корею в 2024 году. Это число в разговоре с ТАСС раскрыла первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края РФ Вера Щербина.

«Приморский край стал первым регионом, который активно начал восстанавливать связи с КНДР», — отметила она. Щербина подчеркнула, что Владивосток остается единственным городом России, откуда можно отправиться в азиатскую страну.

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В минувшем году число авиарейсов из Владивостока в Пхеньян выросло до пяти в неделю. Кроме того, три раза в неделю начал курсировать пассажирский поезд по маршруту Хасан — Туманган. Также завершается работа по запуску поезда Владивосток — Раджин.

Щербина напомнила, что в 2024 году Россия и КНДР совместно провели ряд культурных и спортивных мероприятий, а российские дети побывали в северокорейском лагере «Сондовон».

Группу школьников из России отправили в «Сондовон» 22 июля. На территории лагеря был аквапарк, океанариум, стадион, аттракционы и компьютерный клуб.

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