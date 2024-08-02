Вернувшиеся из лагеря в Северной Корее дети поделились впечатлениями

Вернувшийся из лагеря в КНДР российский ребенок рассказал о занятиях в кружках

Российские дети, вернувшиеся с первого после пандемии заезда в лагерь в Северной Корее, поделились впечатлениями. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Как пишет источник, на территории детского лагеря «Сондовон», где отдыхали школьники, есть океанариум, аквапарк, стадион, аттракционы и компьютерный клуб. 12-летний Тимур рассказал, что они с ребятами посещали различные кружки, занимались тхэквондо, учили корейский и побывали на экскурсии по Пхеньяну.

Уточняется, что всего в Северной Корее побывали 280 россиян. Следующий заезд планируется 19 августа.

Группу российских школьников отправили в детский лагерь «Сондовон» в Северной Корее 22 июля. В состав группы вошли дети из разных российских регионов.